Дома ушли под воду: На Сахалине ввели режим ЧС после проливных дождей

Сильные паводки начались после мощных дождей на Сахалине. Затоплены дороги, села и дома. Введен режим чрезвычайной ситуации.

За сутки выпало 50-70% от месячной нормы осадков. Наибольшее количество осадков зафиксировано на юге острова. По прогнозам синоптиков, в четверг затопит Северо-Курильск.

В Невельском районе из-за осадков река Казачка вышла из берегов. Подтоплено 24 приусадебных участка и 7 домов. Спасатели эвакуируют жителей в безопасное место. На мете работают 27 человек и 12 единиц техники, сообщили в МЧС.

Остров Монерон размыло из-за грязевых селей. В природном парке повреждены пешеходные тропы, деревянные настилы и участки маршрутов, а также водо- и электроснабжение. Его посещение закрыли для туристов до 7 сентября.