Госдума уточнила правила использования SIM-карт для россиян

С 1 сентября россиянам запретят делиться SIM-картами в стретьими лицами, в том числе с друзьями и коллегами.

За нарушение будет грозить штраф до 50 тысяч рублей для граждан и до 200 тысяч рублей для организаций, сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Это нововведение поможет усилить безопасность россиян в цифровой среде.

"Когда мошенники теряют возможность анонимно пользоваться десятками sim-карт, уровень безопасности в цифровой среде ощутимо повышается. Это логичное продолжение комплекса мер по защите россиян", - передает ТАСС слова депутата.

Он уточнил, что закон не направлен на ограничение бытовых ситуаций - родители могут купить сим-карту для своего ребенка, взрослые дети - для пожилых родителей.

Передавать телефон друзьям и коллегам на короткое время, чтобы они смогли позвонить или зайти в интернет не запрещается, подчеркнул депутат.