Нельзя исключать вероятность "экономической войны" между Соединенными Штатами и Россией, если не появится каких-либо сдвигов в украинском урегулировании. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

У политика поинтересовались его дальнейшими шагами в том случае, если Москва и Киев так и не сумеют договориться мирно. Трамп не исключил, что в случае провала переговоров введет новые санкции против России: "То, что я задумал, очень серьезно".

Трамп уточнил, что "это не будет мировой войной, но будет экономической войной", которая сулит "плохие последствия для России". Однако, заверил американский политик, ему не хотелось бы такого поворота ситуации.

Также Дональд Трамп подчеркнул, что не снимает вину за бои на Украине с главы киевского режима Владимира Зеленского, поскольку "все зависит от обеих сторон" (цитаты по "Интерфаксу").

Ранее в США рассказали, как Киев хочет использовать тему санкций в урегулировании конфликта с Россией. Украина требует, чтобы ограничения не снимали до выполнения всех требований — в частности, до предоставления киевскому режиму западных гарантий безопасности.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя санкционные угрозы Вашингтона, напомнил, что экономика России продолжает развиваться, несмотря на ограничительные меры западных стран. Представитель Кремля подчеркнул, что "определенный иммунитет у нас уже выработан на этот счет".