Прикованный к постели Николай Дроздов выживает на пенсию 40 тысяч рублей: на ТВ больше не зовут, дети не помогают

Николай Дроздов в начале лета перенес операцию на суставе, но все еще не восстановился. Телеведущий не может ходить, он практически не встает с постели, потому что не может самостоятельно подняться.

О состоянии 88-летнего Дроздова рассказала его жена Татьяна Петровна. По словам женщины, Николай Николаевич страдает от ужасных болей. При этом дети не помогают ему и даже не навещают. Дочери то заняты своими делами, то находятся не в Москве.

"У них якобы нет времени на больного папу — который не может сниматься и живет на пенсию", — пишет Mash со ссылкой на жену Дроздова.

С финансами у телеведущего тоже проблемы. На съемки в шоу Николая Николаевича больше не зовут, а пенсии едва хватает на самое необходимое. Со всеми надбавками Дроздов получает 40 тысяч рублей.

Напомним, что Николай Дроздов страдает от заболевания скелета. Болезнь прогрессирует, из-за чего ведущий стал ниже на 10 сантиметров. До этого он был ростом 180 сантиметров, а теперь 170.