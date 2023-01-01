Помогавший скрыть убийство Салтанат Нукеновой брат Бишимбаева выйдет из тюрьмы по амнистии

В ноябре 2023 года весь мир потрясли страшные новости из Казахстан. В одном из ресторанов Астаны бывший министр Куандык Бишимбаев с особой жестокостью убил свою жену Салтанат Нукенову. Мужчина избивал супругу, пока она не потеряла сознание.

Больше всего народ поразило, что после расправы Куандык спокойно поел, не обращая внимания на тело любимой. Позже по приказу Бишимбаева персонал ресторана удалил часть видео с камер, однако на оставшихся записях видно, как мужчина избивает жену.

Суд присяжных приговорил Куандыка к 24 годам тюрьмы. Хоть сам экс-министр и настаивал на невиновности, мол, Салтанат в тот роковой вечер "перебрала с алкоголем, вела себя агрессивно и пыталась спровоцировать в нем ревность".

На скамье подсудимых также находился двоюродный брат Бишимбаева Бахытжан Байжанов. Он не только знал об убийстве, но и помогал родственнику скрыть улики. В мае 2024-го его приговорили к четырем годам тюрьмы. Однако Байжанов выйдет раньше срока. Выяснилось, что пособник убийцы попал под амнистию. Срок был сокращен на 8 месяцев, Бахытжан сможет оказаться на свободе в ноябре 2026 года, пишет Forbes.