В Крыму хотят запретить исполнение песен иноагентов на улицах

Уличным музыкантам в Крыму могут запретить исполнять песни исполнителей, признанных иностранными агентами.

С инициативой выступил глава парламента республики Владимир Константинов. В ближайшее время этот вопрос будет вынесен на рассмотрение Совета муниципальных образований Крыма.

"Убежден, нам необходимо очистить наше культурное пространство от разного рода предателей, расчистить его для тех талантов, которые в трудную минуту остались со своей страной, её народом" - написал политик в своем telegram-канале.

Такие же меры предлагается распространить на граждан иностранных государств, которые совершают в отношении России недружественные действия.

При этом в минувшем октябре в Госдуме заявили, что власти не будут запрещать песни иноагентов. Если произведения не нарушают закон, к ним нет претензий, заявил Александр Хинштейн, ранее занимавший должность главы думского комитета по информационной политике.