В США раскрыли детали плана Запада по предоставлению защиты Украине

Западные государства выработали примерный план предоставления защиты Украине, который намерены реализовывать после заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом.

Как пишет Financial Times, в рамках реализации пресловутого плана предусматривается развертывание трех линий обороны. Первая, по замыслу западных стран, должна представлять собой демилитаризованную зону, а патрулировать ее будут нейтральные миротворцы из какой-либо третьей страны — ее предлагается выбирать по согласованию с Украиной и Россией.

Во вторую линию обороны, по плану Запада, должны войти украинские войска, вооруженные и обученные военными стран — членов Североатлантического альянса.

Наконец, третьей линией обороны станут силы сдерживания, размещенные в глубине украинской территории под руководством стран Европы. Их, возможно, будут подкреплять с тыла американские войска.

Ранее глава итальянского кабмина Джорджа Мелони предложила предоставить Украине гарантии безопасности без приема в Североатлантический альянс, обязав членов блока в течение суток согласовать военную поддержку киевского режима, если Россия возобновит боевые действия. Этот план получил название "НАТО-Лайт".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркивал, что европейцы должны будут взять на себя "львиную долю" ноши гарантий безопасности Украины — Соединенные Штаты не собираются брать на себя обязательства по Украине, даже не поняв, что требуется.