В Госдуме напомнили о наказании за попытку застолбить место для машины во дворе

Попытка самовольно предъявить права на место во дворе, застолбив его для парковки собственного автомобиля, может обернуться ощутимым штрафом. Об этом предупредил в среду, 27 августа, заместитель главы думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Как подчеркнул депутат, придомовая территория принадлежат собственникам помещений этого дома на праве общей долевой собственности. Жильцы иногда неверно истолковывают закон, решив, что это дает им право оцепить часть двора или оградить столбами.

Парламентарий напомнил, что в Кодексе об административных правонарушениях России имеется статья 7.1 "Самовольное занятие земельного участка". При известной кадастровой стоимости участка самозахватчиков ожидает штраф в размере от 1% до 1,5% от цены участка, но не менее 5 тысяч рублей.

Если же кадастровая стоимость земли неизвестна, штраф физическим лицам составит от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, должностным лицам — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, юридическим лицам — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Чтобы избежать наказания, нужно провести собрание собственников и договориться об установке ограждений или выделении отдельных мест для парковки, заручившись согласием большинства собственников. Но даже в этом случае речь идет не более чем о согласованных правилах, которые не обязывают других жильцов их соблюдать, резюмировал Колунов в интервью ТАСС.

Ранее депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложили троекратно поднять штрафы за парковку автомобилей на тротуарах. При этом политики признали, что оставленные на тротуарах автомобили — это не всегда наплевательство на окружающих, но и отражение проблемы нехватки парковочных мест.

Например, обитатели одного из жилых комплексов в подмосковном Одинцове жалуются на эту проблему. Бесплатных мест для парковки во дворе всего около 30, а машин насчитываются сотни. Хуже того — единственная дорога во двор ведет в тупик, встречная полоса занята припаркованными машинами, поэтому разъехаться автомобилям здесь очень сложно.