Снявший Наговицыну оператор дрона умоляет доставить его на пик Победы: "Возможность спасти Наташу есть! Я готов помочь!"

На пике Победы в Киргизии 12 августа на высоте свыше 7000 метров из-за перелома ноги застряла альпинистка из России Наталья Наговицына. Сразу после инцидента к россиянке смогли добраться двое итальянцев. Они доставили пострадавшей еду и спальник. При повторной попытке помочь Наталье, один из спортсменов погиб.

Последний раз живой Наговицыну видели 19 августа. Оператор дрона Андрей снял палатку альпинистки. Наталья, увидев камеру, принялась энергично махать рукой, показывая, что она ждет помощь. Но из-за непогоды на вертолете долететь до спортсменки не удалось, пешком спасатели тоже не смогли добраться до пострадавшей. Условия на вершине с каждым днем ухудшаются, специалисты говорят, что шансов спасти Наговицыну нет.

Однако оператор дрона Андрей рвется к Наталье. Он умоляет дать ему возможность подлететь на вертолете к палатке альпинистки. Мол, так он сможет точно узнать, жива ли женщина. Андрей уверен, что у спортсменки все еще сохраняется шанс на жизнь.

"После 19 августа никто не видел Наташу, ни живой, ни мертвой. Возможность вытащить ее есть! Нужен высотный вертолет и опытный пилот, всё это было позавчера, но дали команду разойтись. Даже если не вытащить, я могу почти бесплатно и без рисков для людей проверить ее статус, жива, не жива, но для этого нужно попасть к горе, на ледник, туда ходом дней 10 пути или час на вертолете", — объяснил мужчина.

Андрей уверяет, что нужно действовать как можно быстрее, пока на пике окончательно не испортилась погода. "Достаточно доставить меня туда, и я дам вам ответ, как она там", — написал оператор дрона в личном блоге.