Во Владивосток после масштабных морских учений вернулась субмарина "Волхов"

Последние несколько метров - и подводная лодка "Волхов" швартуется у родных берегов. Почти за три недели субмарина прошла более двух тысяч морских миль. Экипаж вел подводное и надводное патрулирование акватории, и впервые эти задачи отрабатывали совместно с кораблями Народно-освободительной армии Китая.

Одно из главных упражнений - спасение экипажа. По легенде учений, китайская дизель-электрическая субмарина легла на грунт и подала сигнал бедствия. К месту подошло спасательное судно "Игорь Белоусов", с его борта спустили специальный подводный аппарат, который состыковали с отсеком подлодки и условно вывели людей. Такую же операцию провели и на "Волохове". На помощь российским морякам пришло китайское судно "Сиху".

"В этом году комплексное спасательное судно Китая впервые участвовало в учениях. И это очень важно. Этот фактор способствует повышению уровня взаимодействия между китайскими и российскими военными", - заявил Лю ЮньЧэнь, заместитель командира отряда боевых кораблей ВМС НОАК.

Чтобы успешно выполнить поставленные задачи, еще на берегу российские и китайские моряки проигрывали сценарий учений на картах с моделями кораблей.

"Было у нас три дня, чтобы назначить маршруты движения, меры безопасности определись, были назначены зоны, куда нам нельзя заходить для безопасного подводного маневрирования", - рассказал Владимир Бакро, командир подводной лодки "Волхов", капитан 2 ранга.

Во время подводного патрулирования российские и китайские моряки должны были обнаружить субмарины условного противника. При этом сами - остаться незамеченными. Экипажу "Волхова" это удалось на "отлично".

Российские подводные лодки проекта 636.3 считаются самыми бесшумными в мире. Из-за чего их называют "Черная дыра". Кроме того, эта субмарина оснащена современным оружием. Основной ударный комплекс - высокоточные ракеты "Калибр". Гидроакустический комплекс, которым оснащен "Волхов", способен обнаруживать цели даже на больших расстояниях. А по специальным сигналам моряки легко распознают даже тип кораблей.

Совместное подводное патрулирование акватории - это важная составляющая учений "Морское взаимодействие". Россия и КНР проводят его регулярно с 2021 года.