Телеканал "ТВ Центр" покажет финальный концерт военно-музыкального фестиваля "Спасская башня"

На фоне Исторического музея и башен Кремля - арабские барабаны и музыка бедуинов. На Манежной площади - Оркестр полицейской академии Шарджи. Устоять на месте невозможно! Особенно когда в необычном исполнении звучат любимые русские песни.

Оркестр полицейской академии Шарджи участвует в официальных церемониях и приемах Объединенных Арабских Эмиратов. В репертуаре - не только народная музыка и традиционные марши, но классические и современные композиции. А для фестиваля "Спасская башня" участники подготовили специальную программу.

"Наше выступление состоит не только из арабских, но и российских песен - на самом деле наши культуры не так далеки, как кажется! Мы надеемся на объединение языков и культур. Спасибо большое России за этот фестиваль", - говорит Хусейн Али Салех Мохамед Абдалла Аль-Раиси, руководитель Оркестра полицейской академии Шарджи.

Фестиваль "Спасская башня" сам выходит навстречу зрителям. Каждый день на Манежной площади выступает один из зарубежных участников фестиваля. Это уникальная возможность ближе познакомиться и даже сфотографироваться с музыкантами.

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проходит уже в 17-й раз. По масштабу и зрелищности он не имеет аналогов в мире. Участвовать в "Спасской башне" - особая честь! Это не просто смотр военных ансамблей. Каждый вечер на брусчатке Красной площади разворачивается уникальное театрально-музыкальное действо. Оркестры стараются рассказать о культуре и традициях своих стран и непременно удивить зрителя.

Фестиваль продлится до 31 августа. Уже по традиции финальный концерт и церемонию торжественного закрытия в прямом эфире покажет телеканал "ТВ Центр". Увидеть "Спасскую башню" с самых удачных ракурсов и даже с высоты птичьего полета, оценить всю гармонию звучания оркестров и не пропустить ни одной детали можно будет уже в это воскресенье в 20:00.