Собянин: Выставочный центр в Коммунарке станет новой точкой притяжения

Мэр Москвы Сергей Собянин представил концепцию депозитарно-выставочного центра в Коммунарке.

Его главная задача - создать благоприятные условия для хранения предметов Музейного фонда, а часть из них в активную культурную жизнь.

Как ожидается, депозитарно-выставочный центр общей площадью 72 тысячи квадратных метров станет новой архитектурной доминантой ТиНАО. Экспозиционно-выставочное пространство займет почти 19 тысяч квадратных метров. Зона открытого хранения составит более 21 тысячи квадратных метров. Эти помещения не будут закрывать на ключ – посетители смогут зайти и посмотреть, что хранится в классических запасниках.

Также в депозитарно-выставочном центре разместятся общественные пространства, административные помещения и высокотехнологичный реставрационный центр.

Для посетителей и сотрудников центра предусмотрен просторный подземный паркинг. Прилегающую территорию благоустроят с учетом окружающей среды.

Будущий центр — это и современная площадка для хранения, исследования, реставрации и экспонирования музейных коллекций, и новая точка притяжения для жителей и гостей Москвы, подчеркнул Собянин.