Житель Волгограда по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) готовил атаку на военный аэродром в Энгельсе Саратовской области. Об этом рассказали в среду, 27 августа, в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России.

Как уточнили в ведомстве, мужчина снял жилье недалеко от аэродрома — кураторы из Киева велели ему оборудовать модуль навигации для ударных беспилотников противника, рассчитывая нанести огневое поражение инфраструктуре Министерства обороны России.

Соответствующие средства были спрятаны в тайнике, забрать их мужчина намеревался под видом курьера. Однако преступный план был своевременно разоблачен и сорван, сообщает ТАСС.

Днем ранее в ФСБ рассказали, что киевский режим обманом вовлек россиянку в террористическую деятельность — женщина попыталась подорвать здание управления ФСБ по Крыму и Севастополю при помощи заминированной иконы.

В ведомстве предупреждали, что украинские спецслужбы не снижают активности по поиску потенциальных исполнителей терактов и диверсий среди россиян. При этом киевский режим ориентирован преимущественно на пожилых граждан, а также на подростков и радикально настроенную молодежь.