В Госдуме рассказали, какие виды пенсий вырастут в 2026 году

В 2026 году страховые пенсии в России будут проиндексированы дважды, а выплаты для инвалидов, для граждан старше 80 лет и по потере кормильца увеличат. Об этом рассказал член комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Парламентарий напомнил, что индексация пенсий в России закреплена федеральными законами и ежегодными постановлениями правительства. При этом установлены свои сроки для пересмотра каждой разновидности выплат.

Так, социальные пенсии пересматриваются 1 апреля, страховые пенсии неработающих граждан с 2026 года будут индексироваться в два этапа: 1 февраля — по фактической инфляции прошедшего года, 1 апреля — корректировка по данным Социального фонда России.

Ежемесячные денежные выплаты обычно повышаются 1 февраля. Кроме того, напомнил Говырин, возобновлена индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров, сообщает ТАСС.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов заявил, что "у нас богатейшая страна, и хватит финансистам изображать Плюшкиных, когда речь заходит о поддержке граждан". С таким посылом он призвал ввести в стране так называемую 13-ю пенсию, заявляя, что "деньги на такие выплаты у Минфина имеются".

Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин отметил, что российское законодательство предусматривает льготы для пенсионеров, которые ведут дачное хозяйство. Речь идет о налоговых послаблений, для получения которых нужно подать соответствующее заявление в налоговую инспекцию.