Жена отправила 70-летнего Брюса Уиллиса умирать подальше от дома

Брюс Уиллис неизлечимо болен. У голливудского актера прогрессирующая деменция. Артист ведет закрытый образ жизни, он практически перестал появляться на публике и больше не узнает даже самых близких. О болезни "крепкого орешка" стало известно три года назад.

Жена и дети все это время окружали Брюса заботой, но с каждым днем им становится все сложнее. В итоге Эмма Хеминг, супруга актера, приняла тяжелое решение — Уиллиса переселили в другой дом. Там все оборудовали для тяжелобольной звезды, наняли сиделок.

"Я знала, что Брюс в первую очередь хотел бы этого для наших дочерей. Он хотел бы, чтобы они жили в доме, который больше соответствовал их потребностям, а не его собственным", — поделилась в беседе с ABC Эмма Хеминг.

Женщина уверяет, что к такому решению ее подтолкнули слова дочери Уиллиса от Деми Мур. "Никогда не забуду, как Скаут сказала мне это. И я подумала: „Хорошо. Я теряю его. Мне нужно действительно взять себя в руки“", — отметила Эмма, напомнив, что из-за болезни мужа ей самой пришлось обратиться за помощью — Хеминг лечилась от депрессии.

Однако поклонники Брюса негативно отреагировали на решение семьи. Народ уверен, что актера просто отправили умирать подальше от дома. "С глаз долой? Да?"; "Тысячи оправданий тому, что хотят избавиться от больного человека и все вроде ради заботы"; "И это ради его блага?"; "Я не знаю, как можно своих родителей отдавать в приют", — обсуждают пользователи Сети.