В Москве задержали напавшего с ножом на полицейских мужчину

На севере Москвы мужчина напал с ножом на полицейских.

Инцидент произошел около автозаправочной станции на Щелковском шоссе. Злоумышленник сначала кинул две бутылки с зажигательной смесью в сторону автомобилей МВД и ГБУ "Жилищник", а затем набросился с ножом на правоохранителей, которые приехали его обезвредить. Мужчину задержали, никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа. Мотивом нападения стала "ненависть к полиции". Дело на контроле у столичной прокуратуры.

По данным telegram-канала Baza, нападавший - 26-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья.