Аллегрова впервые за долгое время появилась на публике и угодила в скандал: "Я давала разрешение себя снимать?"

Певица Ирина Аллегрова фактически завершила карьеру. Артистка уже несколько лет не дает частных концертов и отказывается от гастролей. Она появляется только на крупных праздничных мероприятиях или музыкальных фестивалях, где исполнив одну-две композиции уходит со сцены.

При этом артистка отказывается общаться с прессой. Аллегрова запрещает журналистам снимать ее на видео и задавать вопросы.

Когда Ирина Александровна появилась на фестивале "Новая волна" в Казани, журналисты поспешили за кулисы, чтобы пообщаться с певицей после ее выступления. Но, их ждало разочарование. Охрана "императрицы" расталкивала людей и едва не сбила с ног Диму Билана, дав понять, что Аллегрова не будет общаться с прессой. Более того, секьюрити светили в камеры фонариками, чтобы журналисты не смогли снять фото и видео со звездой.

Сама Аллегрова не скрывала раздражения и отмахивалась от вопросов. "Вы кто? Что вы тут делаете? Я давала разрешение себя снимать? Ребята, вы давно знаете, что я никому ничего не рассказываю", — заявила певица.

После этого Ирина Александровна уверенной походкой прошла к поджидающему ее черному автомобилю и уехала с фестиваля, пишет "СтарХит".