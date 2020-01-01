Алиев снял с себя вину за ухудшение отношений с Россией: "Не потерпим неуважения"

Азербайджан не несет ответственность за ухудшение отношений с Россией. С таким заявлением выступил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Комментируя деградацию двусторонних отношений в интервью Al Arabiya, политик заявил, что Баку отвечает на действия Москвы "конструктивно и законно". При этом "никогда не потерпим никаких признаков или проявлений агрессии или неуважения к нам".

Алиев напомнил о крушении азербайджанского гражданского самолета AZAL в декабре 2024 года, заявив, что "этого не должно было произойти". Он провел параллель с событиями второй Карабахской войны — в ноябре 2020 года Азербайджан сбил российский вертолет. Тогда, по словам азербайджанского лидера, "те, кто допустил эту трагическую ошибку, были привлечены к ответственности". Однако "ничего подобного со стороны России мы не увидели".

Следующим этапом обострения российско-азербайджанских отношений, по утверждению Алиева, стали "необоснованные нападения на азербайджанцев в России". Политик резко раскритиковал действия российских правоохранительных органов.

После крушения самолета AZAL состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Российский лидер извинился за то, что трагедия случилась в воздушном пространстве нашего государства, выразил искренние соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признавал, что нынешний период в отношениях с Азербайджаном весьма сложен. Однако он подчеркнул, что для сохранения контактов имеется прочная основа и совпадение интересов, а также взаимовыгодное сотрудничество, основанное на взаимном уважении.