Чип пропавшего российского пловца подал сигнал из глубины Босфора

Трекер из браслета российского пловца Николая Свечникова, который пропал во время массового заплыва через Босфорский пролив, подает сигнал из глубины протока.

Как утверждает A Haber, в ходе поисков спортсмена удалось засечь сигнал чипа, вмонтированного в браслет Свеченикова — такие браслеты надели на ноги всем спортсменам перед стартом заплыва. Сигнал исходит из глубины Босфора, но какой-либо ясности о судьбе россиянина это пока не дает.

Родственница пловца Алена Караман заявила, что поиски Свечникова продолжаются в среду, 27 августа, однако на данный момент они пока не приносят результатов.

Руководитель оргкомитета Межконтинентального заплыва в Босфоре Левент Караташ заявил, что вопросы о сроках проведения поисковой операции находятся не в его компетенции, сообщает РИА Новости.

Между тем в Турции предложили неожиданную версию пропажи российского пловца Свечникова. Местные СМИ пишут, что его исчезновение еще не означает, что спортсмен погиб во время заплыва — не исключено, что мужчина выбрался на сушу, снял с ноги браслет с чипом и выбросил его в море. Однако эта версия никак не объясняет, почему Свечников не связался с женой — у супругов всего восемь месяцев назад родился малыш.

Бывший главный тренер сборной России по плаванию на открытой воде, чемпион мира и Европы Алексей Акатьев, говоря о пропаже Свечникова, отметил, что подобные массовые заплывы — это "контактный вид спорта", а потому "произойти могло все, что угодно". Например, в гуще пловцов он случайно получил удар в болевую точку.