Сергей Собянин: Москва готова к началу нового учебного года

Столичная система образования готова к началу нового учебного года. Об этом рассказал в среду, 27 августа, мэр Москвы Сергей Собянин.

Как написал Собянин в своем Telegram-канале, 1 сентября, в День знаний, в детсады, школы и колледжи Москвы пойдут свыше 1,6 миллиона ребят — для них подготовили 571 образовательную организацию. Ремонт прошел более чем в 1,2 тысячи школ и детских садов, также 51 школу обновили в рамках городской программы "Моя школа".

Места в дошкольных группах получили дети, родители которых изъявили желание отдать ребенка в детский сад.

Также мэр столицы подчеркнул, что к началу учебного года во всех образовательных учреждениях создали условия для организации питания детей.

К новому учебному году в Бескудниковском районе Москвы построили детский сад для 350 воспитанников. Сергей Собянин рассказал, что в дошкольном учреждении имеется 14 просторных светлых групп, качественное оборудование и все необходимое для гармоничного развития детей, в том числе бассейн.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что по 30 августа в столице проводят экскурсии по новым реконструированным школам. Библиотеки превратились в медиатеки с интерактивным оборудованием, в кабинетах — современная мебель, а школьная столовая больше напоминает кафе.