Появились новые подробности развода Преснякова и Красновой: повлияла Алла Пугачева

Никита Пресняков и Алена Краснова разводятся после 10 лет совместной жизни. 19 августа они сделали официальное заявление о расставании.

Супруги не назвали конкретную причину развода, но дали понять, что отношения изжили себя, мол, их взгляды на жизнь слишком сильно изменились. "Это решение далось непросто. Но мы выбираем честность и благодарность. Мы уважаем все, что прожили вместе, и остаемся людьми, которые желают друг другу только счастья", — говорилось в сообщении пары.

Бабушка Никиты Алла Пугачева еще на свадьбе наказывала избраннице Преснякова-младшего беречь семью и не принимать важных решений с горяча. Видимо, чувствовала, что невестка с характером и может легко взбрыкнуть.

"Аленушка, я тебя очень прошу. Если будут ссоры, главное, в ночь никуда не уходить. Не разговаривайте, разойдитесь по комнатам. Только не уходите из дома", — обратилась тогда к Красновой Пугачева.

Примадонна в старшем внуке души не чает, поэтому щедро одарила его на свадьбу. Алла Борисовна вручила Никите ключи от большой квартиры в районе Лубянки и переписала на него свою дачу на Истре. Также, поговаривают, что нью-йоркские апартаменты Преснякову тоже достались от бабушки.

После отъезда из России Пугачева помогала взрослому внуку. Карьера за океаном у Никиты складывалась не очень. Пресняков-младший поселился в Лос-Анджелесе. Там он выступает в небольших клубах под псевдонимом Nick Pres. Алене тоже пришлось устроиться на работу, она стала кастинг-директором в музыкальной индустрии, но больших денег семье это не приносило. Начались скандалы, и в итоге Краснова нарушила завет Пугачевой — Алена собрала чемодан и оставила мужа.

"Деньги закончились. Алена — дочь успешного бизнесмена, привыкла к роскоши. А тут и у ее папы, по слухам, начались финансовые сложности, он уже не мог обеспечивать дочь и ее мужа за границей. Да и у Пугачевой сейчас нет концертов, чтобы регулярно присылать внуку деньги. Мама Никиты Кристина Орбакайте — хорошая артистка, но из-за отъезда Пугачевой за границу осталась без постоянной работы", — сообщил "КП" продюсер Леонид Дзюник.

Музыкальный деятель уверен, если бы Пугачева не сбежала из России, она бы продолжила содержать внука. А живя в достатке, Алена и Никита не начали бы скандалить, и о разводе не шло бы и речи.