Режим ЧС ввели на месте падения БПЛА в Ростове-на-Дону

Одиннадцать многоквартирных домов получили повреждения после атаки вражеских беспилотников в Ростове-на-Дону.

Введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава администрации города Александр Скрябин.

На месте работают коммунальные службы. Организована работа оперативного штаба и комиссий для оценки ущерба

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили 15 БПЛА в Ростовской области, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

В результате падения обломков в Ростове-на дому произошли взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме в Халтуринском переулке. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров, эвакуированы 15 человек.

Также БПЛА были сбиты в Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районе.