Президент США Дональд Трамп сумел переубедить главу венгерского правительства Виктора Орбана по вопросу евроинтеграции Украины. Об этом рассказали информированные источники.

По словам собеседников Politico, американский лидер уговорил Орбана снять вето на вступление Украины в Евросоюз — это, как ожидается, позволит в ближайшие месяцы "выйти из тупика" по вопросу присоединения страны к интеграционному объединению.

Этого пока не подтверждал Будапешт, высказывавший резкое недовольство действиями Киева. В частности, Виктор Орбан отмечал, что предводитель киевского режима Владимир Зеленский открыто угрожал Венгрии, признав, что украинские националисты "наносят удары по трубопроводу "Дружба", потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз".

Ранее Венгрия оказалась единственной страной в интеграционном объединении, отказавшейся присоединиться к проукраинскому заявлению членов ЕС накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

В российской разведке предупреждали, что Брюссель в ярости от попыток Будапешта проводить самостоятельную политику и влиять на принятие коллективных решений, прежде всего, по России и Украине. В связи с этим глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен всерьез изучает сценарии смены правящего режима в Венгрии.