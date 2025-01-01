Российским пенсионерам в Латвии и Эстонии перечислили пенсии за I-III кварталы 2025 года, которые прежде были заблокированы из-за санкций. Об этом рассказали в среду, 27 августа, в пресс-службе Социального фонда России.

Как уточнили в ведомстве, в совокупности перечислено 15,4 миллиона евро для 13,3 тысячи человек, большинство из которых проживает в Латвии. Для осуществления перевода необходимо согласие иностранной стороны, но из-за санкций операции блокировались.

Ожидается, что в Эстонии выплаты доставят пенсионерам в период с 8 по 14 сентября, а в Латвии зачисление денег на счета пенсионеров произойдет с 8 по 21 сентября, сообщает ТАСС.

Россия не оставляет своих сограждан-пенсионеров, проживающих за рубежом. Когда власти Латвии выгнали из страны 82-летнего Бориса Каткова, объявив его угрозой национальной безопасности, в Калининградской области старика обеспечили квартирой и уходом. Российский лидер Владимир Путин с возмущением отмечал, что в странах Балтии "русских людей выбрасывают просто за кордон".

Также сообщалось, что Россия продолжит софинансирование зарплат работников бюджетной сферы в Абхазии в 2026 году. Замглавы администрации российского президента Сергей Кириенко уточнил, что на эти цели в российском бюджете предусмотрено более 5 миллиардов рублей.