"Мы все похоронили заживо человека!" Вика Боня рвется на пик Победы спасать Наталью Наговицыну

Наталья Наговицына с 12 августа находится на пике Победы на высоте более 7000 метров. Альпинистка во время восхождения сломала ногу и не смогла вернуться в лагерь. Последний раз ее видели живой 19 августа. Шансов на спасении спортсменки нет, утверждают специалисты.

Но семья Натальи умоляет не прекращать поиски. Более того оператор дрона Андрей, который снял последнее видео с Наговицыной, обратился к общественности с просьбой посодействовать в поисках вертолета, который доставит его на вершину. Мужчина хочет еще раз подлететь к палатке Натальи и проверить, жива ли она.

На призыв Андрея откликнулась бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня. Она заявила, что еще есть надежда на спасение Натальи, и решила отправить альпинистке в палатку воду и еду.

"Я разговаривала с человеком, который поможет нам, может быть, организовать вертолет для того, чтобы запустить дрон и посмотреть, как там дела у Натальи. Потому что всё равно, ну, вроде бы, бывает такое, чудеса случаются. Вдруг чудо, и вдруг она еще жива. А то мы просто вот все так дружно похоронили заживо человека", — заявила Боня.

По словам Виктории, сейчас идет поиск команды, которая сможет вылететь на вертолете к базовому лагерю, чтобы Андрей попробовал еще раз запустить дрон. "Я попросила, чтобы Наталью максимально близко сняли. Если она жива, то можем хотя бы дроном отправить ей еще воду и еду. Еще есть маленькая надежда", — отметила звезда телешоу.