Собянин: Новые цифровые решения в "МЭШ" делают обучение более гибким

Новыми цифровыми возможностям пополнится "Московская электронная школа" ("МЭШ"). Новинки для учителей, школьников и родителей появятся в будущем учебном году. Об этом сообщил в своем канале Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, в "Цифровой учитель" добавят физику и информатику. Сервис анализирует уровень знаний, выявляет пробелы и предлагает персональные упражнения, для их устранения. Он работает на базе искусственного интеллекта.

Новый тренажер по физике охватит семь разделов — от теплопередачи до электростатики. Он рассчитан на 8-9 классы. Информатика же позволит улучшить знания о кодировании и системах счисления, этот раздел будет доступен для учеников 7-9 классов.

Кроме того, в "Портфолио учащегося" добавят рекомендации по профориентации. Старшеклассники смогут видеть доступные им дни открытых дверей, профессиональные пробы и экскурсии к работодателям.

Как отмечает Сергей Собянин, внедрение цифровых решений делает процесс обучения более гибким, индивидуальным и результативным. Это помогает школьникам вникать в сложные темы и грамотно планировать время, а родители могут всегда проверить, как занимаются их дети, передает mos.ru.