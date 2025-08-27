Мужчину ошпарило кипятком при прорыве теплотрассы в Химках

В подмосковных Химках произошел прорыв горячей воды.

ЧП произошло на улице Совхозная возле жилого многоэтажного дома номер 14 во время проверки отопительных труб перед осенью. Бьющий из-под земли кипяток затопил дворы. Пар из трубы поднимался до уровня девятого этажа.

Как сообщили РИА Новости в экстренных службах, есть один пострадавший. Предположительно, это мужчина, который пытался спасти свой автомобиль.

В настоящее время утечка воды прекращена, ведутся работы для устранения аварии. Ведется подсчет поврежденных автомобилей.