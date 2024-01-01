Российские военные освободили в ДНР населенный пункт Первое Мая.

Бои за поселок вели подразделения группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Населенный пункт расположен рядом с юго-западной окраиной Покровска (Красноармейска). До 2024 года поселок носил название Перше Травня, однако в прошлом годуукраинские власти переименовали его в Леонтовичи.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Накануне наши бойцы взяли населенный пункт Запорожское Днепропетровской области.