Мэр Владимира задержан по подозрению в особо крупном мошенничестве

Глава администрации города Владимир Дмитрий Наумов задержан на своем рабочем месте. Об этом стало известно в среду, 27 августа.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, мэру Владимира вменяют мошенничество в особо крупном размере. Детали дела не приводятся.

Источник подтвердил РИА Новости, что следственные действия проводятся в администрации Владимира, интерес для правоохранителей представляет работа мэра Наумова.

Telegram-канал Readovka отмечает со ссылкой на местные СМИ, что задержание Наумова может быть связано с махинациями с кладбищенскими землями. По неподтвержденным данным, утром 27 августа за владимирским градоначальником пришли сотрудники Федеральной службы безопасности.

Ранее Конституционный суд отмечал необходимость существенного увеличения сроков давности по антикоррупционным искам прокуроров по сравнению с установленными.

При этом глава Конституционного суда Валерий Зорькин подчеркивал, что "коррупционер легко становится объектом манипуляции со стороны враждебных его стране сил", поэтому в итоге коррупция негативно влияет на национальную безопасность России.