Выяснилось, почему Европа боится отправлять военных на Украину

Европейские государства, говоря о планах по отправке миротворческого контингента на Украину, все же боятся это делать из опасений, что США могут в любой момент прекратить обмен разведданными. Об этом рассказал эксперт брюссельского аналитического центра European Policy Centre Пол Тейлор.

Как отмечается в материале Тейлора в The Guardian, у Европы нет уверенности в том, что Соединенные Штаты не прекратят "предоставлять им жизненно важные разведданные, данные наблюдения и разведывательной деятельности, если Россия начнет новое наращивание военной мощи или возобновит военные действия".

Не способствуют реализации планов по отправке военных на Украину и внутренние политические и экономические проблемы европейских государств. В итоге формируется осознание того, что Европа не располагает "политическим и военным потенциалом, необходимым для сдерживания России без надежной поддержки США".

Ранее зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркнул, что миротворцами на Украине не могут выступать войска государств — членов НАТО. Как напомнил политик, уже не раз было сказано, что "Россия не примет такой "гарантии безопасности".

Между тем американские журналисты выяснили детали плана Запада по предоставлению защиты Украине. Как оказалось, он предусматривает развертывание трех линий обороны, причем участвовать в этом, по задумке авторов, должны и США, и Европа.