Полина Диброва отказалась воспитывать шестерых детей любовника: вот что она сказала

Роман Товстик и Полина Диброва больше не скрывают отношения. После того, как обманутая жена бизнесмена Елена пришла на шоу Андрея Малахова и рассказала о двойном предательстве, парочка стала активнее навязывать свою правду.

Диброва теперь общается с поклонниками в соцсети и отвечает на вопросы. Так, Полина сообщила, что расставание с Дмитрием прошло мирно, никто не скандалил и не устраивал дележку. Мол, в этом заслуга в том числе адвокатов, которые смогли грамотно уладить все вопросы. На слух о том, что Товстик "выкупил" возлюбленную у шоумена, Полина тоже отреагировала.

"Роман заплатил Дмитрию за ваш спокойный развод, спрашивают меня. Нет. Мы сохранили добрые отношения, а наши адвокаты — профессионалы", — заявила жена телеведущего.

Диброва призналась, что от мужа она съехала, но не в особняк любовника. "Я живу в доме, арендованном в нашем поселке. Хочу, чтобы дети могли беспрепятственно видеть обоих родителей в любое время", — отметила многодетная мама.

Прокомментировала Полина и главный скандал Товстиков. Елена утверждает, что Роман отобрал троих детей и увез их к любовнице, якобы в планах у парочки вместе воспитывать шестерых наследников Товстиков и троих сыновей Диброва.

"Двое детей Елены по своему желанию живут с Романом, своим отцом. У меня не было даже в мыслях воспитывать не своих детей. Я искренне считаю, что родную маму никто не заменит", — заявила Полина.

Ранее жена шоумена рассказала, что на самом деле Елена Товстик давно ей не подруга. Мол, да, было время, когда они сблизились, но почти 9 лет дамы не общаются. Интересно, что по информации Елены, Полина влюбилась в ее мужа 8 лет назад.