После прорыва теплотрассы в Химках возбуждено уголовное дело

Такую картину утром 27 августа наблюдали жители десятков домов микрорайона Левобережный в Химках: сначала сразу в нескольких местах появились густые клубы пара, а затем из-под земли начали бить фонтаны высотой до третьего этажа.

Горячая вода под огромным давлением быстро размывала асфальт и тротуарную плитку, разбрасывала на десятки метров вокруг камни и грунт, повреждая припаркованные машины. Некоторые водители пытались спасти свои автомобили. Один мужчина отогнал машину, но получил ожог стоп. Скорая доставила пострадавшего в Химкинскую клиническую больницу. После оказания первой помощи от госпитализации он отказывался, но врачи настояли и оставили его под наблюдением на сутки. На пострадавших улицах жители в это время оценивали ущерб.

Аварийные службы приступили к восстановительным работам. По словам специалистов, прорыв произошел на магистральном трубопроводе при проведении температурных испытаний.

"При подготовке к зиме мы проводим не только гидравлические испытания на повышенное давление, а также на повышенную температуру - моделирование при минус, скажем, 30 градусах мороза. Как выдержит трубопровод максимальную расчетную температуру. Это проводится у нас ежегодная проверка, но, к сожалению, выявилось, что здесь у нас участок ненадежный", - сказал Сергей Чубаров, директор химкинского филиала "Мосэнерго".

Первоначально горячее водоснабжение было приостановлено в 122 домах микрорайонов Левобережный и Клязьма-Старбеева. После оценки повреждений здания начали подключать. Однако на полное устранение аварии уйдет не меньше суток.