Продолжается строительство вестибюля станции "Рижская" БКЛ

Вагонетки постоянно снуют с полезным грузом, перевозят и необходимые строительные материалы, и грунт. Второй вестибюль станции БКЛ "Рижская строят" на пересечении Проспекта Мира и Водопроводного переулка. На этот раз - из-за ограниченного пространства и обильных грунтовых вод - выбрали классический горный способ. Постоянно работает специальный насос, откачивающий воду.

"В Москве все станции глубокого заложения строятся в тяжелых гидрогеологических условиях, водоприток - это нормальная история. Проходку идут малой механизацией, потому что у нас непосредственно здесь действующая станция, на которую будет пересадка, поэтому экскаваторы и отбойный молоток", - говорит Артем Воронцов, начальник участка №1.

Строительство в целом ведется в сложных условиях - в окружении крупных автомагистралей, действующей ветки метро и железной дороги, плотной жилой застройки. И значительная часть работ уже позади. Вот эта убегающая вверх лестница - как раз на месте будущего эскалатора. Он станет одним из самых протяженных в городе. Это уже фактически "сухая зона", где сейчас занимаются гидроизоляцией.

"Наклонный ход уже пройден. Он состоит из порядка двадцати трех колец. Кольца у нас - это чугунный тюбинг, далее из них мы собираем круговое очертание, выработку. И мы ее называем наклонный ход", - объясняет Юрий Мамычев, заместитель директора по строительству АО "Мосинжпроект".

Второй наземный вестибюль и платформу станции БКЛ "Рижская" соединят тремя коридорами. Они уже готовы на 50 процентов.

"В последующем мы с вами из предзала, в котором мы сейчас находимся, попадем через ходки на платформу. В ближайшее время произойдет раскрытие проемов, и мы осуществим примыкание", - продолжает Юрий Мамычев.

После завершения всех монолитных работ сразу же начнется отделка. Оформлены интерьеры нового вестибюля и коридоров будут в том же стиле, что и станция "Рижская" на Большой кольцевой линии. Трехслойные алюминиевые панели. Лаконичные светильники. Мраморный пол. С открытием второго вестибюля перераспределится пассажиропоток, станет удобнее пересадка между станцией БКЛ и железнодорожной платформой Д2, а в будущем можно будет перейти и на другие Московские центральные диаметры.