На реконструированной пешеходной набережной в "Коломенском" установили новую иллюминацию

В "Коломенском" деревья теперь буквально светятся изнутри. Такой эффект дают аккуратно спрятанные у земли прожекторы. Они мягко подсвечивают и стволы, и кроны. А еще на набережной теперь горят 140 новых фонарей. Они энергоэффективные и дают мягкий свет. Он создает ту самую магию парка, в котором хочется провести весь вечер.

Специалисты подошли к делу с душой: специальную подсветку придумали даже для качелей. А самое важное, что здесь используются энергосберегающие светильники. А дорожки усеяны "малышами": днем их называют "одуванчики", а вечером – "светлячками".

Этих "светлячков" - больше 83 тысяч! Для каждого уголка парка продумали свой сценарий освещения. Все это подчеркивает и красоту природы, и архитектуру "Коломенского".

"В рамках благоустройства на всем протяжении набережной была разработана проектная документация, включающая в себя обустройство перфорированных панелей на всех павильонах. На них изображены знаковые объекты музея-заповедника "Коломенское", - отметил Павел Наумов, начальник отдела Департамента капитального ремонта г. Москвы.

Оценили усилия рабочих и архитекторов и гости Москвы. Мария сюда приехала из Санкт-Петербурга: "Мы вот в этих одуванчиках и задержались, красиво, хотели сфоткаться. Очень красиво смотрится".

Не забыли и о деталях: подсветили арт-объекты и настилы вдоль берега. А главными источниками света стали 140 классических фонарей модели "Вишенка".