Более 2 тысяч видов насекомых удалось насчитать в парке "Лосиный остров"

С лестницами и походным снаряжением наперевес специалисты столичного Института проблем экологии и эволюции пробираются сквозь лесные заросли. В очередную экспедицию по национальному парку "Лосиный остров" отправились с первыми лучами солнца. Иначе с делами и дотемна не управиться. Миссия на сегодня: проверить ловушки для насекомых, установленные пять дней назад, и собрать их улов для дальнейших подсчетов.

"Учеты насекомых делаются для того, чтобы оценить степень нарушенности экосистем в "Лосином острове". Насекомые очень разнообразные, выполняют разные экологические функции. По их общей численности можно судить о том, в каком состоянии находится экосистема", - объяснил Антон Гончаров, старший научный сотрудник лаборатории почвенной зоологии и общей энтомологии Института проблем экологии и эволюции им. А.Н Северцова.

Такие сведения в дальнейшем помогут более бережно развивать территории крупнейшего и уникальнейшего из российских заповедников, расположившегося буквально в 10 километрах от центра города. Исследование проводят по поручению столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Разные ловушки привлекают разных насекомых. И поэтому они по-разному устроены. Есть, к примеру, феромонная ловушка, распространяющая запах, похожий на канифоль. Он обычно привлекает жуков-короедов, усачей и других вредителей леса.

На кровососущих насекомых, которые, как ни странно, также важны для экосистемы как минимум в виде корма для плиц, охотится приспособление с необычным названием "Манитоба". Принцип работы не менее замысловатый.

"Шар черный, он нагревается. Туда садятся слепни, различные мухи, которые взлетают наверх и в этот стаканчик попадают", - рассказывает Анастасия Короткевич, научный сотрудник лаборатории почвенной зоологии и общей энтомологии Института проблем экологии и эволюции им. А.Н Северцова.

Девятнадцатилитровая бутыль с лампочкой и аккумулятором - ловушка Робинсона для ночных мотыльков, которые, оказывается, с опылением растений справляются даже лучше, чем пчелы. Свои задачи и у "Малезы" - конструкции, по виду напоминающей палатку со скрытым ловчим стаканом. Она предназначена в основном для учета разных мух - природных санитаров.

"В Лосином острове у нас 12 точек учета находятся. В каждой точке мы производим учеты ежемесячно. Июнь, июль, август и сентябрь. Четырехкратно в этом году. На каждой точке устанавливается семь разных типов ловушек", - уточнил Антон Гончаров, старший научный сотрудник лаборатории почвенной зоологии и общей энтомологии Института проблем экологии и эволюции им. А.Н Северцова.

Жужелицы, пяденицы, жуки-могильщики и даже саранча. Уже более двух с лишним тысяч разных видов насекомых на территории нацпарка удалось насчитать экологам в ходе мониторинга. Таких комплексных исследований здесь не проводили с 80-х годов. С их помощью специалисты разработают комплекс мер для предотвращения снижения численности насекомых и поддержки биоразнообразия заповедника в будущем.