Завершается Московская международная неделя кино, в которой поучаствовал Вуди Аллен

В столице завершается Московская международная неделя кино.

Гости смогли увидеть отечественные и зарубежные ленты - как новые, так и и уже ставшие классикой, посетить автограф-сессии и творческие встречи. Впервые по городу курсировал мобильный кинотеатр. Он делал остановки в усадьбах и парках.

На кинозаводе "Москино" на Рязанском проспекте прошла деловая программа с экспертами, продюсерами и сценаристами. Участие в ней приняли сербский режиссер Эмир Кустурица, а по видеосвязи подключился американский режиссер Вуди Аллен.