В доме РИО прошел круглый стол, посвященный 80-летию окончания Второй мировой

О подвиге солдат и офицеров Красной армии, разгромивших японских агрессоров на Дальнем Востоке, говорили в среду в доме Российского исторического общества.

Там прошел круглый стол, посвящённый 80-летию окончания Второй мировой войны. Участники обсудили вопросы сохранения памяти о событиях тех лет. Им посвящена и открывшаяся выставка. На ней показаны архивные документы, фотографии и сведения, посвященные последним этапам войны.

"Эта выставка - дань памяти нашим героям. Солдатам и офицерам Красной армии, которые отдали свои жизни за победу над Японией. Разгром милитаристской Японии создал условия для окончательного изгнания оккупантов с территории Китая и Кореи. Помог освободить южный Сахалин и Курилы. И на долгие, долгие годы обеспечил безопасность нашей страны на Дальнем Востоке", - заявил Сергей Нарышкин, председатель Российского исторического общества.