Кремль объяснил нежелание говорить про гарантии безопасности Украине

Российская сторона сохраняет настрой на урегулирование конфликта политико-дипломатическими средствами, для этого необходима взаимность со стороны Украины. На это указал в среду, 27 августа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подтвердил, что тема гарантий безопасности является важнейшей в украинском урегулировании. Однако, как отметил Песков, публичный разговор на этот счет вреден для общей результативности.

Тем не менее, "так или иначе эта тема всегда фигурирует в повестке дня осуществляемых контактов", цитирует пресс-секретаря президента России ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что наша страна ничего не имеет против предоставления Западом гарантий безопасности Украине. Однако в таком случае будет логично и справедливо, если аналогичные гарантии будут даны и Российской Федерации, указывал глава государства.

Между тем источники рассказали, что западные государства выработали примерный план предоставления защиты Украине, который намерены реализовывать после заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом. В рамках реализации пресловутого плана предусматривается развертывание трех линий обороны.