Песков: Россия негативно относится к идее отправки европейских военных на Украину

Россия крайне отрицательно относится к возможности размещения на Украине военных из западных государств. Об этом заявил в среду, 27 августа, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подтвердил, что позиция Москвы на этот счет не претерпела никаких изменений — молча принимать появление иностранных военных на Украине Россия не собирается.

Песков также подчеркнул, что "не существует европейских военных — существуют военные конкретных стран, и большинство этих стран являются членами НАТО".

Пресс-секретарь президента России напомнил, что именно размещение военной инфраструктуры НАТО на украинской территории стало одной из первопричин конфликта в этой стране, сообщает "Интерфакс".

Этот комментарий последовал после заявления эксперта брюссельского аналитического центра European Policy Centre Пола Тейлора о том, что европейские страны, говоря о планах по отправке миротворческого контингента на Украину, все же боятся это делать из опасений, что США могут в любой момент прекратить обмен разведданными.

При этом в Белом доме заверили, что Соединенные Штаты не будут размещать войска на Украине в рамках предоставления ей гарантий безопасности. Однако не исключен вариант поддержки Украины с воздуха — это один из "военных вариантов, которые имеются в распоряжении президента (США)".