Беспилотник с камерой 27 августа подлетел к палатке Натальи Наговицыной, снятое им видео разрывает сердце

На пике Победы в Киргизии 12 августа на высоте свыше 7000 метров из-за перелома ноги застряла альпинистка из России Наталья Наговицына. Сразу после инцидента к россиянке смогли добраться двое итальянцев. Они доставили пострадавшей еду и спальник. При повторной попытке помочь Наталье, один из спортсменов погиб.

Специалисты заявили, что спасти альпинистку невозможно. Последний раз живой Наговицыну видели 19 августа, тогда дрон подлетел к ее палатке. Но прошло больше недели и женщина не могла выжить. Однако родные Натальи умоляли хотя бы еще раз отправить к ее палатке беспилотник.

В итоге 27 августа место, где расположилась россиянка, облетел военный дрон Киргизии. Оператор несколько раз направлял беспилотник к палатке, кружил над ней, но Наговицына так и не подала признаки жизни. Никакого движения внутри не зафиксировано. Видео опубликовал Telegram-канал Mash, на кадрах лишь снег и палатка, в которой явно нет живого человека.

Киргизские службы спасения утверждают, что сделали все, что могли. Продолжать поиски дальше не имеет смысла, это слишком опасно. Отметим, что при попытке помочь Наталье погиб один альпинист и разбился вертолет.