Владельцы столичных магазинов передают бойцам СВО продукты, одежду и технику

Владельцы московских магазинов регулярно передают гуманитарную помощь бойцам специальной военной операции. Об этом рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Основную часть такой помощи составляют продукты, которые могут долго храниться. Также предприниматели сотрудничают с благотворительными фондами – переводят им денежные средства или помогают отправлять грузы на передовую.

Например, более 250 упаковок тушенки, гречки и других продуктов длительного хранения собрали для бойцов владельцы девяти универсамов, строительных и хозяйственных магазинов в районах Гольяново и Косино-Ухтомский.

В других районах Восточного административного округа сделали упор на рыбные и мясные консервы. Владельцы сетевых супермаркетов в Преображенском передали военнослужащим сотни банок, среди которых были зеленый горошек и кукуруза.

Не забывают и о беженцах — жителям пострадавших районов Луганской Народной Республики передали 300 продуктовых пакетов, к продуктам добавили кастрюли и половники.

Хозяин небольшого магазина в районе Орехово-Борисово Южное лично возит посылки в зону боевых действий. Сотрудники семи торгово-развлекательных комплексов в Чертанове Северном переводят финансовые средства через волонтерские организации.

Ранее сообщалось, что городские гранты помогают волонтерам поддерживать участников СВО и их семьи. Это одно из актуальных направлений отраслевого конкурса грантов среди социально ориентированных НКО "Москва – добрый город", ежегодный фонд которого составляет 400 миллионов рублей. Некоммерческие организации дополняют социальные услуги столицы индивидуальными решениями.

Столичные власти реализуют целый комплекс мер поддержки семей участников спецоперации. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в библиотеках проходят бесплатные занятия для детей, а культурные центры организуют благотворительные концерты. Коллективы столичных школ искусств регулярно собирают посылки нашим военным, оказывают помощь беженцам и выступают в госпиталях.