Путин провел совещание с правительством по вопросам социально-экономического развития

Владимир Путин провел в Кремле совещание с членами правительства. Главными темами стали вопросы социально-экономического развития страны.

В кабмине отчитались: система образования готова к началу нового учебного года. Отдельное внимание уделяется безопасности школ в приграничных и новых регионах.

Рост по итогам летнего сезона показывает туристическая отрасль. В числе лидеров - Москва, Черноморское побережье, в том числе Крым, и регионы Кавказа.

Необходимые ремонтно-профилактические работы проведены в сфере энергетики. Постепенно растут показатели промышленного производства. Которые будут увеличиваться по мере дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Центробанка.