Три генерала МВД получили крупные сроки за взятки

Хамовнический суд Москвы признал трех генералов Министерства внутренних дел из Санкт-Петербурга виновными в коррупции в особо крупном размере. В среду, 27 августа, был оглашен приговор восьмерым фигурантам дела.

Бывший помощник министра внутренних дел России и экс-начальник ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Умнов получил 12 лет лишения свободы в колонии строго режима. Его бывший заместитель Иван Абакумов приговорен к 11,5 года колонии строгого режима. Бывший начальник управления ГИБДД по Петербургу Алексей Семенов получил 10,5 года колонии строгого режима.

Им также предстоит выплатить штрафы в размере 35 миллионов рублей, 25 миллионов рублей и 10 миллионов рублей соответственно. Осужденных лишили званий генералов и государственных наград.

Сроки получили и проходившие по этому уголовному делу предприниматели — от 8 до 8,5 года лишения свободы, сообщает РБК.

В июле обвинительный приговор был вынесен в отношении бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова — 13 лет колонии и штраф в 100 миллионов рублей. Ему вменяли растрату более 216 миллионов рублей при закупке паромов для Керченской переправы и выводе почти 4 миллиардов рублей.

Также сообщалось, что генерал-майор Росгвардии Константин Рябых задержан в рамках мероприятий по противодействию коррупции, попавшись на крупной взятке. Бороться со взяточничеством и искоренять проявления коррупции поручил руководитель ведомства Виктор Золотов.