Медведев обрадовался ссоре Украины и Польши: "Дальше исход один"

Конфликт между "клиническими русофобами" — это хорошо. Так прокомментировал в среду, 27 августа, обострение отношений Польши и Украины зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Как написал политик в своем Telegram-канале, новый президент Польши Кароль Навроцкий не забыл о разногласиях с киевским режимом из-за Волынской резни, он "тему ухватил крепко и гвоздит бандеровских отморозков на Банковой".

Украинские националисты, по словам Медведева, "отвечают ему в том духе, что мы хоть и да, не отрицаем, наследники Степана Бандеры, но потому ненавидим все русское и по праву младшие братья вам, панам польским".

Зампред Совбеза России предложил дождаться, "когда новоявленный Тарас Бульба заявится на Банковую и молвит: "Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?", тем более что "дальше исход один". Резюмировал Медведев фразой из упомянутой им повести Гоголя: "Я тебя породил..."

Ранее польский президент предложил ужесточить условия получения польского гражданства, лишив такой возможности симпатизирующих бандеровской идеологии. Навроцкий потребовал ввести в законодательство четкий лозунг "Cтоп бандеровщине!" и приравнять бандеровскую символику к фашистской.

МИД России в ответ на слова прежнего президента Польши Анджея Дуды о том, что ему пришлось устроить главе киевского режима ликбез — тот уверял, что прежде никогда не слышал о Волынской резне — заявил, что Владимир Зеленский является либо бессовестным лжецом, либо безграмотной бестолочью.