Анна Семенович съезжает из загородного дома, в котором жила с женихом

Анна Семенович и Денис Шреер назначили дату свадьбы. Как призналась певица, торжество пройдет в 2026 году. А до бракосочетания паре предстоит решить непростой вопрос — где жить, в квартире или в загородном доме.

Дело в том, что на лето влюбленные перебрались в коттедж. Особняк находится рядом с Москвой, в нем есть все необходимое для комфортной жизни, а главное, что жилье находится в тихом уголке, далеко от шума и городской суеты. Но именно это и стало проблемой для Анны. Певица заявила, что решила вернуться в столичную квартиру. Мол, за лето она успела сделать там ремонт, полностью все изменив, так что их с Денисом ждет фактически новое жилье.

"Если честно, не очень мне понравилось жить за городом. И сейчас мы заканчиваем ремонт в квартире и будем переезжать. На Новый год будем уже в квартире. Это моя квартира, но она будет полностью отремонтирована", — поделилась бывшая "блестящая".

Певица призналась, что ей не удобно мотаться каждый день на работу из коттеджа. Жить в городе Анне гораздо комфортнее.

"Я много работаю, каждый день выезжаю в город, это большие пробки: час ты едешь туда, час — обратно. Я живу в центре, у меня до всего 10 минут, очень классная локация в Москве…" — отметила артистка в беседе с 7Дней.ru.

Однако радости возлюбленной не разделяет Денис. Мужчина вынужден пойти Семенович навстречу в надежде, что следующей весной они вновь переберутся поближе к природе. "Мы договорились, что зимовать будем в квартире, а к следующему лету — посмотрим", — рассказал Шреер.