В Кремле рассказали про подготовку к беспрецедентному визиту Путина в Китай

Президент России Владимир Путин продолжает готовиться к беспрецедентному визиту в Китай, а также к участию в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Об этом рассказал в среду, 27 августа, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как отметил официальный представитель Кремля, подготовка к визиту в Китай, который станет значительным событием, уже активно ведется. В КНР Владимир Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества и проведет ряд встреч.

Однако не уточняется, намерен ли президент России встречаться с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым — график двусторонних встреч главы государства пока только формируется, цитирует Пескова "Российская газета".

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин подчеркивал, что России и Китаю предстоит "отстаивать истинную многосторонность и содействовать развитию более справедливого и рационального международного порядка". Он отметил, как важно продолжать традиционную дружбу, углублять стратегическое взаимодоверие и укреплять сотрудничество.

Глава российского МИД Сергей Лавров заверил, что Шанхайская организация сотрудничества усилиями России и Китая выйдет на новый уровень. Дипломат отметил, что Москва и Пекин готовы вести организацию по пути, бесконечно уходящему вверх.