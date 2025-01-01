Россия и Китай впервые провели подводное совместное патрулирование в АТР

Подводные лодки ВМФ России и ВМС Китая впервые провели подводное патрулирование в водах Тихого океана. Об этом рассказали в среду, 27 августа, в пресс-службе Тихоокеанского флота.

Участвовали в патрулировании дизель-электрические подводные лодки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) по завершении в акватории Японского моря российско-китайского учения "Морское взаимодействие — 2025".

Выполнив все задачи совместного патрулирования, подводные лодки направились к местам постоянного базирования, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что во Владивосток после масштабных морских учений вернулась субмарина "Волхов". Почти за три недели она прошла более двух тысяч морских миль. Российские подлодки проекта 636.3 считаются самыми бесшумными в мире, недаром их называют "Черная дыра". Основной ударный комплекс — высокоточные ракеты "Калибр".

Тем временем источники из числа сотрудников оборонного ведомства одной из европейских стран НАТО заявили, что в Североатлантическом альянсе задумались о необходимости пересмотреть свои "слабые места", поскольку "удар может быть нанесен в любой момент".