ВС России продвинулись на несколько километров вглубь Купянска

Ожесточенные бои идут за Купянск в Харьковской области. Подразделения ВС России закрепились на северо-западной окраине города, сообщил Telegram-канал "Иди и смотри".

По данным источников канала, Вооруженные силы Украины перебрасывают в город резервы, в том числе иностранных наемников. Тем не менее, российские войска продвинулись на несколько километров вглубь Купянска.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские войска зашли в северную часть Купянска. По данным эксперта, ВС России продолжают сжимать полукольцо вокруг города.