Гарри преподнес сюрприз Меган, но в итоге подарок назвали странным и неудачным

После того, как началась трансляция второго сезона кулинарного шоу Меган Маркл "С любовью, Меган", супруга британского принца Гарри стала более активна в социальных сетях. Почти каждый день малоизвестная американская актриса выкладывает публикации, чтобы лишний раз привлечь внимание.

Например, на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Меган Маркл опубликовала видео, на котором запечатлела дочь Лилибет. Однако лица малышки жена принца Гарри традиционно не показала. Зато представила общественности большое фото, на котором запечатлена Меган и ее собака.

"Утренний сюрприз от моего супруга", - коротко сообщила Маркл.

Такой подарок был сделан не просто так, а в честь Международного дня собак. Однако в Сети, впрочем, многие раскритиковали сюрприз в пух и прах. Кто-то из комментаторов счел его странным, дескать, на фото лицо Меган видно лишь наполовину. Другие и вовсе назвали снимок неудачным и заявили, что Гарри мог бы выбрать другой, с иным ракурсом. Нашлись и такие интернет-пользователи, кто высказал мнение, что видео "насквозь" постановочное.

Ранее в интервью Меган Маркл пожаловалась на жизнь при британском королевском дворе. Она пожаловалась, что ей не разрешалось носить ту одежду, которая ей нравилась, и была вынуждена надевать колготки при любой погоде.