"Захотела жить, как Лена": Полина Диброва увела мужа у подруги из зависти?

Елена Товстик пришла на шоу Андрея Малахова и рассказала, как лучшая подруга разрушил ее брак. 40-летняя женщина призналась, что никогда бы не подумала, что люди способны на такую подлость.

Сейчас Полина живет в съемном доме, в ожидании документов о разводе. В семье Дибровых все спокойно, супруги быстро достигли соглашения и претензий друг к другу не имеют. У Товстиков же совсем иная ситуация. Елена и Роман публично выясняют отношения. Бизнесмен сливает компромат на жену, пытаясь выставить ее невменяемой, а Елена плачет на плече у Андрея Малахова.

Поддержать обманутую женщину пришли ее близкие — подруги и сестры. Они заявили на шоу, что Полина всегда завидовала Елене. Мол, мечтала жить в такой же роскоши, но Дибров не зарабатывал столько, чтобы удовлетворить все запросы жены.

"Полина очень завидовала Лене. Завидовала образу жизни, как она постоянно путешествовала", — поделилась с Малаховым одна из подруг.

"Захотела жить, как Лена", — согласилась с приятельницей Товстик.

Девушки припомнили, что несколько лет назад Диброва не стесняясь выспрашивала, кто сколько зарабатывает в компании Романа. Дамы полагают, что уже тогда Полина присматривалась к мужчине. А позже супруга телеведущего сдружилась с соседом и уговорила его стать спонсором клуба рублевских жен, у Дибровой это получилось.

"Он спонсировал все ее клубы. Он также 10 миллионов отдавал и не брал никаких расписок", — припомнила Елена.